Sanremo 2020: “Lady Gaga ha già firmato il contratto secondo i ben informati”

Sono mesi che Amadeus continua a ripetere che vorrebbe Lady Gaga a Sanremo 2020 com super ospite. Durante un’intervista rilasciata all’amico Fiorello, il conduttore ha anche fatto diversi complimenti alla Germanotta.

“Devo dirti la mia? Chi vorrei come ospite tra Gaga e Madonna? Ragazzi io voto per Lady Gaga. Lady Gaga è un’attrice fantastica, cantante stupenda, musicista straordinaria. Madonna, per carità di Dio. Madonna però ha fatto il suo tempo. Nulla da dirle, ma c’è già stata a Sanremo Madonna. Se non sbaglio fu cacciata via da Raimondo Vianello.”

Oggi Il Messaggero ha rivelato che la popstar di Joanne avrebbe già firmato il contratto per esibirsi sul palco dell’Ariston.

“La Rai si sta impegnando per accontentarlo, ma l’unica che secondo i ben informati avrebbe già firmato è Lady Gaga (per omaggiare le sue origini siciliane). Dovrebbe esserci poi Mika (in tour nel nostro paese nella settimana del Festival).”

Mi pare strano che Gaga abbia già firmato il contratto per uno show di febbraio, ma tutto può essere. Di sicuro la Mother Monster non è impegnata con la residenza a Las Vegas in quel periodo, visto che ha un buco da dicembre 2019 ad aprile 2020. Non ci resta che incrociare le dita e sperare che Amadeus ci faccia questo regalo.

