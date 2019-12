Sanremo 2020: svelato perché non ci sarà Lady Gaga

Lady Gaga sarebbe dovuta essere l’ospite internazionale di punta della settantesima edizione del Festival di Sanremo, ma alla fine qualcosa è andato storto e la cantante italo-americana ha declinato l’invito.

Il matrimonio fra Lady Gaga ed il Festival di Sanremo sarebbe stato perfetto: la prima sarebbe tornata ospite in tv in grande stile dopo la prima (ed unica) ospitata televisiva su suolo italiano a Quelli Che Il Calcio di Simona Ventura, mentre il secondo avrebbe avuto nel cast un nome di grande richiamo. Eppure alla fine Lady Gaga non ci sarà. La cantante non ha però rifiutato per paura di trovare sul palco Simona Ventura al grido di “Ci sarà un tooouuurr?” ma per una questione economica. A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia su Instagram.

“Lady Gaga è saltata ufficialmente per questioni economiche. Per Bradley Cooper c’è una trattativa ma è difficilissimo. Potrebbe esserci Meryl Streep”.

I nomi di Bradley e Meryl erano stati fatti anche dal settimanale Chi:

“Amadeus a caccia di stelle. Due nuovi nomi. Il conduttore cerca ospiti stranieri. In trattativa dopo il no di Lady Gaga, due divi di Hollywood: Bradley Cooper e Meryl Streep”.

Riuscirà Amadeus a convincerli? Nel dubbio Lewis Capaldi ha detto sì (…e ci mancherebbe altro).