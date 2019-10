Sanremo 2020: trattative in corso per avere Lady Gaga come ospite – lo scoop

Nei mesi scorsi è stato annunciato il ritorno degli ospiti internazionali al Festival di Sanremo. Secondo i rumor Amadeus coltiva il desiderio di avere Lady Gaga sul palco dell’Ariston e questo sogno potrebbe diventare realtà. Stando a quanto si legge sul nuovo numero di Spy, pare che la Rai abbia avviato le trattative con il management della Germanotta. Purtroppo c’è un problema nemmeno troppo piccolo, il budget da destinare a questa operazione, che pare sia proibitivo per le casse della Rai. Il team di Sanremo però è così intenzionato a portare in Italia la popstar americana, che sembra stia studiando soluzioni creative. Se Gaga dovesse rilasciare un nuovo singolo entro febbraio il suo cachet potrebbe abbassarsi, visto che potrebbe far rientrare Sanremo 2020 in un tour europeo promozionale.

Sicuramente la cantante a febbraio non sarà bloccata a Las Vegas con la residenza Enigma (visto che ha una pausa tra dicembre 2019 e aprile 2020) e questa è già una buona notizia.

“Proprio in questi giorni stanno andando avanti le trattative per esaudire uno dei sogni che Amadeus ha espresso quando ha accettato di prendere in mano il Festival di Sanremo: far salire sul palco dell’Ariston Lady Gaga – si legge sul settimanale in edicola domani, 11 ottobre – . Il costo dell’operazione è proibitivo per le casse della Rai, ma il team è al lavoro per trovare soluzioni creative…”.

B!tches adesso ripetete con me…



Amadeus in radio con Fiorello aveva già parlato del desiderio di avere Lady Gaga a Sanremo 2020.

“Devo dirti la mia su chi vorrei a Sanremo 2020 tra Gaga e Madonna? Ragazzi io voto per Lady Gaga. Lady Gaga è un’attrice fantastica, cantante stupenda, musicista straordinaria. Madonna, per carità di Dio. Madonna però ha fatto il suo tempo. Nulla da dirle, ma c’è già stata a Sanremo Madonna. Se non sbaglio fu cacciata via da Raimondo Vianello.”

There’re rumors about lady gaga guest star in Sanremo 2020 omggggggg — Still Me. (@StillMe09803680) October 10, 2019