Sanremo 2020: Laura Pausini potrebbe arrivare all’Ariston, ma non per cantare

Amadeus vuole fare le cose in grande per il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore vorrebbe portare sul palco dell’Ariston Lady Gaga e anche Tiziano Ferro, che ha confermato le trattative. Il cantante di Accetto Miracoli ha rivelato che ne sta parlando con la Rai e che vuole tornare ad esibirsi su quel palco.

“In tanti mi state chiedendo se sarò al Festival! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus! Nel frattempo mi godo questo meraviglioso ricordo di Sanremo 2015 con il mitico Carlo Conti”.