Sanremo 2020, Lisa parla di veto nei suoi confronti e si scaglia contro Elettra Lamborghini

Al Festival di Sanremo 2020 non ci sarà Lisa e – intervistata da Lorenzo Amatulli per il suo programma radiofonico Whiteissimo – ha confessato di esser rimasta delusa da Amadeus,

“Amadeus non ha mantenuto la parola, la delusione maggiore, tuttavia, arriva da parte dei fan. Io non avevo riposto molte speranze in questo Festival di Sanremo, perché avevo già notato cose strane. Subito dopo Capodanno a Matera [nel 2019, ndr], infatti, mi viene detto da una persona vicina ad Amadeus ‘Da ora in poi starai ferma’. Io ho pensato fosse uno scherzo, in realtà non lo era! Ed io per un anno ho subìto il silenzio, se non qualche intervista rilasciata a qualche giornalista che mi stimava… Ma la persona che doveva curare i miei interessi mi ha bloccata ed io ci sono rimasta molto male”.

E ancora:

“La seconda edizione di Ora O Mai Più è stata fatta dopo 6/7 mesi, per questo motivo di me non si poteva più parlare. Quando Amadeus è andato ospite a Domenica In e Mara Venier ha fatto il mio nome, lui era imbarazzatissimo ed ha cambiato subito argomento. I miei fan a questo punto si sono allarmati e poco dopo mi è arrivata una telefonata in cui mi dicevano ‘Se non fai calmare i tuoi fan, non andrai più avanti’. Per questo motivo io ho cercato di calmarli, nonostante io fossi scioccata. La mia risposta è stata ‘Come posso io placare gli animi dei miei fan che mi vogliono bene?’. Lì per lì ho cercato… Ma evidentemente chi c’era dall’altra parte aveva percepito che non mi poteva tenere chiusa dentro un bunker”.

Sui motivi dell’esclusione a Sanremo, Lisa attacca:

“Diciamo che io sono stata una ragazza spesso corteggiata e spesso ho detto di no. Tant’è quando hanno fatto la seconda edizione di Ora O Mai Più io non sono stata invitata. […] Io ho sempre stimato moltissimo Amadeus, ma sono rimasta molto male sulla forma della mia esclusione a Sanremo. Quando io ho mandato un messaggio ad Amadeus invitandolo a non farsi condizionare dalle persone che volevano in qualche modo tarparmi le ali, lui mi ha risposto di star tranquilla e che le decisioni le avrebbe prese in autonomia senza lasciarsi condizionare. […] Mi hanno detto che la mia canzone è interessante, eppure non farò parte del cast di Sanremo. La canzone era una canzone scritta da me”.

E ancora:

“Chi ha messo un veto su me? Non ne ho idea. Ci sono meccanismi strani”.

Tuttavia, su Twitter, Lisa si è scagliata anche contro Elettra Lamborghini.

Ecco il post incriminato: