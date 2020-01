Sanremo 2020: Mara Venier co-conduttrice della serata finale

Sarà Mara Venier una delle due co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo. Lei, come svelato in diretta su Radio2, sarà presente durante la serata finale.

Chi saranno le altre co-conduttrici?

“Ho sempre detto che immaginavo un Sanremo imprevedibile, e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione – ha confessato Amadeus al Corriere della Sera – Voglio serate che non siano una copia dell’altra. Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla sera precedente. Penso a un Sanremo numero 70 all’insegna della donna […] Non sarà dieci ragazze per me; non c’è un beato tra le donne… Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento. Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia a Sanremo è criticabile: c’è sempre qualcuno che ti dice che la potevi fare meglio e in maniera diversa”.