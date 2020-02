Sanremo 2020: Morgan rischia la squalifica? Ecco cosa ha fatto in diretta tv a Vieni da Me

Oggi pomeriggio durante un collegamento con Caterina Balivo a Vieni da Me, Morgan – intervistato da Francesco Facchinetti – ha parlato della sua collaborazione con Bugo. Per ringraziare il collega, l’ex giudice di X Factor ha citato un pezzo del suo brano in gara al Festival di Sanremo e l’ha canticchiato.

“Io lo ringrazio perché lui mi è stato vicino nelle circostanze dell’ultimo anno” conclude Morgan, parlando di gratitudine. In pratica lo dice anche il testo… ‘Anche la gratitudine e le circostanze’.

Caterina Balivo visibilmente preoccupata ha detto a Morgan di non cantare il brano ‘Sincero’.

“Non cantarla, Morgan, non cantarla”.

L’artista ha cercato di uscirne in modo ‘camalow’ e ha detto che quello appena canticchiato non era il pezzo in gara a Sanremo.

“No, ma non era cantata. Questo era un altro pezzo”

In realtà le parole cantate da Morgan fanno parte proprio del singolo che il musicista presenterà sul palco dell’Ariston con Bugo.

“Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose“.

Alla Rai basterà davvero così poco per prendere provvedimenti? Mi auguro di no.

Fonte: Soundsblog