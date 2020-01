Sanremo 2020: Myss Keta sbarca al Festival

Le anticipazioni di Sanremo 2020 ci hanno regalato gioie e dolori, il cast non ha accontentato tutti (come è normale che sia), alcuni nomi tra quelli delle 11 donne che affiancheranno Amadeus hanno fatto storcere il naso a molti, così come gli ospiti internazionali (Lady Gaga non ti perdonerò mai). La presenza fissa di Tiziano Ferro invece è stata accolta più che bene, ma adesso è arrivata un’altra notizia bomba, perché al Festival sbarcherà anche Myss Keta!

L’annuncio è arrivato stamani durante la conferenza stampa di Sanremo 2020. La cantante di Le Ragazze di Porta Venezia affiancherà Nicola Savino, che sarà il conduttore de L’Altro Festival (il programma di Rai Play che prende il testimone del il famoso Dopofestival).

A L’Altro Festival – che andrà in onda dal PalaFiori – ci saranno anche una resident band, Iva Zanicchi, il trio vocale i Gemelli di Guidonia, il comico di Battute Valerio Lundini e Eddy Anselmi.

Nicola Savino, Iva Zanicchi e Myss Keta, che meraviglioso trio. A questo punto però pretendo due bei duetti tra Ivona e Keta sulle note di Pazzeska e Zingara...



