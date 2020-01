Sanremo 2020: ecco chi sono gli ospiti e la popstar internazionale (al posto di Lady Gaga)

Amadeus al Festival di Sanremo avrebbe voluto come ospite internazionale Lady Gaga, come confessato in più occasioni e ripetuto anche a Repubblica:

“Si era parlato di Madonna come superospite, è vero. Il fatto è che in quei giorni dovrebbe essere impegnata con il suo tour. Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi”.

Purtroppo però a spegnere le speranze dei Little Monster era arrivato Gabriele Parpiglia, che via Instagram aveva sentenziato: “Lady Gaga è saltata ufficialmente per questioni economiche”.

Ed aveva ragione. Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo che si è tenuta questa mattina, infatti, Amadeus ha svelato chi sarà la popstar internazionale a calcare il palco dell’Ariston: non sarà Madonna (impegnata in tour), non sarà Lady Gaga (troppo costosa), ma sarà… Dua Lipa.



Gli ospiti di Amadeus:

Oltre Dua Lipa arriverà alla corte di Amadeus anche il cast del film Gli Anni Più Belli (ovvero Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Emma Marrone e Gabriele Muccino), il cantante Lewis Capaldi e Massimo Ranieri che si esibirà in duetto con Tiziano Ferro. A loro si aggiungono Mika, Roberto Benigni, Johnny Dorelli e Monica Bellucci.