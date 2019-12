Sanremo 2020 ospiti: salta un nome certo ed arriva uno storico duo

Al Festival di Sanremo 2020 sarebbe dovuto sbarcare Jovanotti dopo lo strabiliante successo del Jova Beach Party, ma alla fine qualcosa è andato storto perché Fiorello – nella diretta mattutina nel suo programma streaming Viva Asiago 10 ha smentito la sua presenza (…per un motivo però che puzza di fake news).

“Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival di Sanremo perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il Festival inizia il 4. Quindi non può venire”.

Che dietro la palese gag (giro in bicicletta in Perù, seriamente?) ci sia un fondo di verità, ovvero che Jovanotti non sarà davvero ospite al Festival di Sanremo 2020?

Nel dubbio Albano e Romina Power ci saranno. A confermarlo è stato proprio il cantante ospite a Porta A Porta.

“Al Festival di Sanremo? Sì ci vado, ovviamente non come concorrente ma come ospite d’onore. Mi han detto che come concorrente non ho più l’età, però per me Sanremo vuol dire soprattutto gara. Andrò con Romina”.

I due saranno quindi di nuovo ospiti del Festival a distanza di cinque anni dalla prima volta, quando nel 2015 andarono da Carlo Conti.