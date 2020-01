Sanremo 2020: svelata la prima valletta di Amadeus

Manca meno di un mese all’inizio del 70° Festival di Sanremo e oggi Il Secolo XIX ha svelato l’identità di una delle 10 “vallette” di Amadeus. Si tratta di un nome mai uscito sui settimanali o sui quotidiani e lei è Francesca Sofia Novello, l’attuale fidanzata del campione Valentino Rossi.

Non conosco Francesca e onestamente speravo che queste 10 donne fossero delle grandi professioniste di vari settori, dalla tv e lo sport, al giornalismo, non capisco quindi la scelta della “fidanzata di”.

Mi auguro almeno che tra queste donne ci siano conduttrici come la Balivo, la Carlucci e la mia Super Simo.



“Qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un’Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace.

Con lo staff della direzione artistica ho cominciato a raccogliere i dati Onu e a preparare il monologo che avrei dovuto presentare nella serata inaugurale. A contattarmi è stato Amadeus in persona al quale ho parlato di Loujain Alhathloul, che ha subito violenze perché rivendicava il suo diritto di voto e di guidare l’automobile. E poi della mia amica yazida Nadia Murad, premio Nobel, coinvolta insieme a me dal presidente francese Macron in un Comitato per l’uguaglianza. Abbiamo progettato di coinvolgere Michelle Obama o in alternativa Oprah Winfrey per parlare di questi temi

Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità”.