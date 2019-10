Sanremo 2020, nessuna eliminazione: ecco il regolamento e le giurie

Fra poco più di tre mesi tornerà il Festival di Sanremo (che andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio) e solo oggi sono state rese note le modalità di esibizione e di voto.

Ecco la scaletta da TvBlog:

Sanremo 2020, 1^ serata:

Sezione Campioni: si esibiscono i primi 10 Big. Vota solo la Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, viene stilata una classifica provvisoria.

Sezione Nuove Proposte: si esibiscono 4 degli 8 finalisti con la formula della sfida diretta. Vota solo la Giuria Demoscopica. Le canzoni vincitrici vanno direttamente alla Terza Serata, le sconfitte vengono definitivamente eliminate.

Sanremo 2020, 2^ serata:

Sezione Campioni: si esibiscono gli altri 10 Big. Vota solo la Giuria Demoscopica. Al termine della Seconda Serata viene stilata una classifica unica per tutte le 20 canzoni in gara, risultante dalle percentuali di voto ottenute nella Prima e nella Seconda Serata.

Sezione Nuove Proposte: si esibiscono gli altri 4 cantanti con la formula della sfida diretta. Vota solo la Giuria Demoscopica. Le canzoni vincitrici vanno direttamente alla Terza Serata, le sconfitte vengono definitivamente eliminate.

Sanremo 2020, 3^ serata:

Sezione Campioni: tutti i 20 Big si esibiscono su una canzone della storia del Festival, scelta in accordo con la Direzione Artistica. Gli Artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Votano solo i musicisti e i coristi dell’Orchestra. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti nella terza serata e quelle delle due serate precedenti daranno vita a una nuova classifica provvisoria per i 20 BIG.

Sezione Nuove Proposte: semifinali con l’interpretazione delle 4 canzoni rimaste in gara, che scontreranno in una sfida diretta. Prima votazione a sistema misto dell’edizione: votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). Le 2 canzoni vincitrici delle sfide dirette accederanno alla finale nella Quarta Serata. Le due sconfitte vengono definitivamente eliminate.

Sanremo 2020, 4^ serata:

Sezione Campioni: si esibiscono tutti e 20 i Big con le canzoni in gara. Vota solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 20 canzoni.

Sezione Nuove Proposte: finale a due e proclamazione della canzone/artista Vincitrice. Votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). La canzone più votata verrà proclamata Vincitrice.

Sanremo 2020, finale

Sezione Campioni: ancora un’esecuzione delle 20 canzoni in gara. Prima votazione mista per i Big con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e del Televoto (34%). La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 20 canzoni: le prime tre classificate vanno a nuova votazione, con azzeramento dei voti precedenti e nuova votazione, ancora a sistema misto, con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).

La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2020. Il vincitore potrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, su richiesta della Rai.