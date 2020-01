Sanremo 2020: Riki a rischio squalifica? L’accusa e la risposta del Festival

Riki è a rischio squalifica al Festival di Sanremo 2020?

A lanciare l’accusa è stata la trasmissione Striscia la Notizia che ha portato alla luce una presunta violazione del regolamento, dato che il cantante di Amici avrebbe in passato fatto ascoltare su Instagram un pezzo della cover L’Edera di Nilla Pizzi, brano che proporrà durante la serata delle cover.

Immediata la risposta del Festival di Sanremo, con una nota diramata da ANSA:

“Trattandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo), non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arrangiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati)”.