Sanremo 2020, svelata la scenografia: ecco come sarà il palco dell’Ariston – foto e video

Dopo i 24 big, gli ospiti internazionali e le 11 co conduttrici, ieri durante la conferenza stampa, Amadeus ha mostrato la scenografia di Sanremo 2020.

Per la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, è tornato il famoso scenografo Gaetano Castelli, che non lavorava all’Ariston dal 2012. Gli esperti parlano di un ritorno al classico e di un palco davvero enorme, sicuramente più grande rispetto all’anno scorso, tanto che mangerà le prime 10 file della platea (circa 400 posti sui 1900 del teatro).

Personalmente questa scenografia mi ricorda vagamente quella del 2002, quando all’Ariston arrivò il mio amore…

Sanremo 2020: video e foto della scenografia.



Questo è il video dell’animazione scenografica di #Sanremo2020 mandato in conferenza stampa. Attenzione: non avendo trasmesso il filmato a tutto schermo, l’inquadratura l’ho zoommata io quindi la resa non ha il massimo della qualità. pic.twitter.com/kNxKpxVxpR — lallero (@see_lallero) January 14, 2020

Eccola in costruzione, la scenografia del maestro Gaetano Castelli per #Sanremo2020. L’impianto è quello delle sue ultime scene, con l’orchestra nel golfo mistico e i palchetti laterali. Lo scheletro del fondale a prima vista mi ricorda l’ed. 2002, sempre di castelliana memoria. pic.twitter.com/dPHWYmzwLp — Borraccino (@borraccino_) January 11, 2020