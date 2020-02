Sanremo 2020: ecco come mai Sky ha spoilerato il vincitore e cosa è successo dietro le quinte

Ieri alle 1.25 di notte la Rai – chiuso il televoto finale del Festival di Sanremo – ha comunicato alla sala stampa il nome del vincitore per permettere ai giornalisti di scrivere i propri pezzi e riuscire ad andare in stampa ad un orario decente.

A chiedere il favore ad Amadeus sono stati i giornalisti della carta stampata che hanno degli orari da rispettare per la pubblicazione e la diffusione nelle varie edicole.

Amadeus, per questo motivo, ha stravolto la scaletta ed ha chiuso il televoto prima del previsto. Come già sappiamo, però, alle 1.49 Sky ha spoilerato il nome del vincitore (più di mezzora prima dell’annuncio televisivo).

A svelare cosa è successo c’ha pensato successivamente una giornalista a L’Altro Festival di Nicola Savino.

“Lo spoiler di Sky è stato un errore umano, il programmatore s’è addormentato ed è andato in onda il nome: è stato senza dolo. In sala stampa c’è stata polemica perché i giornalisti aspettavano di uscire con le notizie invece Sky ha bruciato tutti. I giornalisti, appena se ne sono accorti, hanno fatto scoppiare un putiferio ed un gruppo di loro, capitano da Luca Dondoni, ha gridato ‘smettete di riprenderci non siamo allo zoo non siamo scimmie’ perché qualcuno aveva preso le telecamere in mano per immortalare tutto”.