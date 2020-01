Sanremo 2020: svelati i nomi delle 8 donne famose che affiancheranno Amadeus

Poco fa su Rai Due hanno annunciato che Mara Venier avrebbe affiancato Amadeus nella finale di Sanremo 2020 e adesso sono usciti altri 7 nomi. Sul palco dell’Ariston ci sarà Rula Jebreal, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Georgina Rodriguez, ma anche Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Felicissimo per Zia Mara e Antonella, un po’ meno per la fidanzata di Cristiano Ronaldo e quella di Valentino Rossi. Non capisco perché passare da due grandissime conduttrici a delle ragazze note per le loro relazioni sentimentali. Personalmente avrei preferito altri nomi, magari Milly, o 2 presentatrici Mediaset.

Mi consolo sapendo che Mara ci farà ridere e anche dal fatto che sarà presente anche Tiziano Ferro.

B!tches vi piacciono queste 8 co conduttrici?

Per me Mara Venier conduttrice di tutte le serate grazie #Sanremo2020 https://t.co/7qoiwWqOpI — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) January 13, 2020

Fonte: Tv Sorrisi e Canzoni