Sanremo 2020, svelato il primo ospite internazionale

Sarebbe dovuta essere Lady Gaga il primo ospite internazionale del Festival di Sanremo, invece la Rai ha optato per il meno conosciuto (e meno costoso) Lewis Capaldi, cantautore scozzese che ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2020. Il suo singolo di successo, Someone You Loved, ha conquistato sia la classifica britannica sia quella statunitense. Ad annunciare il suo nome è stata l’ANSA.

Lewis Capaldi sarà solo il primo di una lunga lista di artisti internazionali che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2020. Ovviamente non mancheranno gli italiani: già confermati Fiorello e Jovanotti, ma potrebbe arrivare la conferma anche di Tiziano Ferro.