Sanremo 2020: Tiziano Ferro in trattative per la conduzione insieme ad Amadeus

Ieri in un’intervista rilasciata a Il Messaggero Amadeus ha rivelato che al suo fianco a Sanremo 2020 non ci sarà Belen Rodriguez, ma altre due donne e forse un uomo. Oggi Davide Maggio ha svelato chi potrebbe essere il personaggio in questione: Tiziano Ferro!

Sembra infatti che il conduttore voglia portare il cantante di Accetto Miracoli sul palco dell’Ariston nelle vesti di co conduttore.

“Se il conduttore non fa i nomi, potevamo noi lasciare ‘blindatissima’ questa rivelazione del padrone di casa del prossimo Festival della Canzone Italiana? Certo che no! Siamo, dunque, in grado di svelarvi il nome dell’uomo che si vorrebbe portare nella cittadina ligure il prossimo febbraio: Amadeus è in trattative nientepopodimeno che con… Tiziano Ferro.”

Mi auguro che le trattative vadano bene, perché Tiziano oltre che fare da partner ad Amadeus, potrebbe regalarci qualche esibizione live.

Leggo la possibilità che Tiziano Ferro è in trattativa per presentare Sanremo con Amadeus! Ma magariiii 😍😍😍 — Ilaria 😊🐺🌹🍩🐞🐞 (@ilariami1) November 1, 2019

Fonte: DavideMaggio