Sanremo 2020: spunta il nome della valletta di Amadeus e scoppia la polemica

Mancano più di tre mesi alla prima serata del Festival di Sanremo 2020, ma già sappiamo che probabilmente sul palco dell’Ariston arriveranno anche Tiziano Ferro e Laura Pausini.

Qualche giorno fa la Gazzetta del Mezzogiorno ha anche svelato il nome della probabile valletta di Amadeus. Ad affiancare il conduttore Rai sembra che ci sarà Diletta Leotta.

“Sapete dove vedremo la Leotta dal 4 febbraio prossimo? Molto probabilmente, secondo quanto La Gazzetta del Mezzogiorno è in grado di anticipare, sarà la spumeggiante Diletta ad affiancare Amadeus a Sanremo 2020. I negoziati sono segretissimi, eppure pare che la sigla del contratto non sia molto lontana. Ma sono tanti gli appuntamenti ad alto tasso di gossip che hanno attraversato il salotto mondano romano. Noi, come sempre, ve li raccontiamo in esclusiva.”