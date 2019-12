Sanremo 2020: ex Amici e X Factor, ma anche vecchie glorie – 15 probabili vip in gara

In questi giorni abbiamo scoperto che Albano Carrisi e Romina Power saranno i superospiti di Sanremo 2020 e che Tiziano Ferro sarà presente per tutte le 5 serate, adesso però Spy ha rivelato i probabili 15 big in gara.

Stando a quanto riporta il noto magazine, sul palco dell’Ariston dovrebbero esibirsi 2 vincitori di talent, alcuni fedelissimi del Festival, ma anche delle vecchie glorie come Marco Masini ed Enrico Ruggeri.

“Per i big parliamo di artisti che si sono già esibiti negli anni su quel palco. Dal ritorno di Francesco Gabbani, alla rivelazione Achille Lauro. Dal vincitore di X Factor Anastasio al vincitore di Amici, Alberto Urso. Dagli habituè Noemi e Le Vibrazioni, alle intriganti Elodie e Levante, fino a leoni dell’Ariston come Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Marco Masini e Michele Zarrillo. Per i palati fini potrebbe arrivare anche Samuele Bersani. Altri nomi che circolano sono Bianca Atzei, Annalisa Chiara Galiazzo e Siria. Si prospetta quindi una grande festa dello spettacolo italiano, perché Amadeus è l’incarnazione dello spirito nazionalpopolare”.

Personalmente spero anche in un comeback di Loredana Bertè, anche se lo vedo poco probabile.



Amadeus parla di Tiziano Ferro a Sanremo.

“Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere. Sono felice, l’ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L’ho chiamato anche prima di darvi la notizia. Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare”.

Che giornata pazzesca!

Ebbene sì, faró parte del cast di Sanremo.

5 sere, ogni sera qualcosa che sto – stiamo pensando!

Grazie Amadeus per aver pensato a me.

E poi:

O.MIO.DIOOOO!!!

Numero uno di nuovo.

– GRAZIE!!! –

…i sogni esistono!!!#accettomiracoli pic.twitter.com/kegjqk6ycE — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) December 20, 2019

Tiziano Ferro affiancherà Amadeus nella settantesima edizione del Festival di Sanremo!#tizianoferro #sanremo2020 pic.twitter.com/m61lsEGvg4 — idolsmusicnews (@idolsmusicnews) December 20, 2019

Fonte: Spy