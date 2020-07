Sanremo 2021 slitta a marzo: ecco quando si terrà e chi lo condurrà

Il Festival di Sanremo è stato l’ultimo grande show andato in onda prima dell’arrivo della pandemia e proprio a causa di quest’ultima l’edizione 2021 della kermesse canora è stata posticipata di un mese.

Il Festival di Sanremo 2021 non andrà infatti in onda a febbraio come accaduto nell’ultima decade, bensì a marzo (più precisamente dal 2 al 6 marzo), al timone del super confermato Amadeus. Insieme a lui anche Fiorello.

“Sanremo piano B non è Sanremo“: sono state queste le parole usate dal direttore di Rai Uno durante la conferenza stampa dei Palinsesti Rai, motivando così la scelta di posticiparlo di 30 giorni.

Con la speranza che da qui a marzo 2021 possiamo tornare alla vita normale e che il Covid-19 non faccia più paura.