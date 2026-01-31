Ve lo devo dire: annuncio inaspettato di Carlo Conti lascia tutti spiazzati | Un’altra novità assoluta di questo Sanremo

Con Carlo Conti al timone e Laura Pausini già confermata come co-conduttrice, l’aria intorno alla kermesse era già elettrica. Ma un recente sviluppo ha aggiunto ulteriore pepe, alimentando discussioni e aspettative.

Nei giorni scorsi, in un’edizione serale del TG1, è stato fatto un annuncio che ha catturato l’attenzione del pubblico, rivelando un tassello fondamentale nella composizione del cast che affiancherà il direttore artistico. Questa notizia non solo ha completato il quadro della conduzione, ma ha anche introdotto un elemento di grande sorpresa, promettendo di infondere nuova energia e un tocco inaspettato alla tradizionale atmosfera sanremese. L’identità del terzo co-conduttore ha generato un’ondata di commenti e speculazioni, confermando l’infallibile capacità del Festival di rimanere al centro del dibattito culturale italiano.

Un volto familiare, un ruolo inedito: Achille Lauro sul palco

L’attesa è finita: sarà Achille Lauro ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione del Festival di Sanremo 2026. L’ufficializzazione è giunta direttamente da Carlo Conti, durante il collegamento con il TG1 dello scorso giovedì 29 gennaio, confermando le voci che già circolavano e sorprendendo molti. Per l’artista, si tratta di un ritorno all’Ariston, ma in una veste del tutto nuova e senza precedenti nella sua carriera sanremese.

Achille Lauro ha calcato il palco del Festival in numerose occasioni, sia come artista in gara sia come super ospite, lasciando sempre un segno indelebile con le sue performance provocatorie e innovative. Ricordiamo le sue partecipazioni come Big con brani iconici quali Rolls Royce nel 2019, Me ne frego nel 2020 e Domenica nel 2022, oltre a essere stato super ospite nel 2021 e 2023. Ora, per la prima volta, si cimenterà nel ruolo di co-conduttore, portando la sua creatività poliedrica e il suo stile inconfondibile anche nella presentazione della serata. Lauro sarà presente in particolare nella seconda serata del Festival, prevista per mercoledì 25 febbraio, promettendo di regalare al pubblico momenti di spettacolo unici e indimenticabili.

Le reazioni e le aspettative per una conduzione originale

L’annuncio della partecipazione di Achille Lauro come co-conduttore ha suscitato grande entusiasmo. Lo stesso artista ha commentato con emozione la notizia, dichiarando a Giorgia Cardinaletti dopo l’annuncio di Conti: “Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione. Poi con Carlo, con lo splendido Sanremo che abbiamo fatto l’anno scorso, con ‘Incoscienti giovani’. Non potevo chiedere di meglio.” Un’affermazione che sottolinea il forte legame e la fiducia reciproca tra Lauro e il direttore artistico.

Carlo Conti, dal canto suo, ha motivato la sua scelta evidenziando la “leggerezza e l’intelligenza” che contraddistinguono Achille Lauro, qualità che a suo dire lo renderanno un co-conduttore eccellente. Nonostante gli impegni di un tour già sold out negli stadi, Lauro ha accettato con entusiasmo la proposta, riconoscendo in Conti un “maestro” e dichiarandosi pronto a mettersi “un passo indietro” per apprendere al meglio il ruolo. Questa sinergia e la promessa di una conduzione innovativa e vivace alimentano le aspettative per un’edizione di Sanremo 2026 che si preannuncia già come una delle più eclatanti e discusse degli ultimi anni.