Sanremo 2020: 30 artisti scartati da Amadeus

I big che si esibiranno sul palco del settantesimo Festival di Sanremo sono ben 24, ma ad aver mandato la propria candidatura sono stati centinaia di artisti.

Fra i celebri esclusi impossibile non citare gli ex “Amici” di Maria De Filippi come Stash dei The Kolors, i Dear Jack in coppia con Amii Stewart ed Irama. A loro si aggiungono i ‘no’ dati agli ex volti di X Factor, come Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri, Michele Bravi, Chiara Galiazzo, Noemi e Lorenzo Licitra.

A svelare altri bocciati celebri è stato in queste ultime ore Il Messaggero che ha fatto i nomi di Samuele Bersani, Rocco Hunt, Arisa, Mietta, Ivana Spagna, Silvia Salemi in collaborazione con Mario Venuti ed il duo indie Di Martino & Colapesce.

A loro si aggiungono Lisa e Paolo Vallesi (vincitori delle due edizioni di Ora O Mai Più), Shade, Bianca Atzei, Fred De Palma e Giovanni Caccamo. La lista poi prosegue con il duo Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick, l’inedito nome di Claudia Gerini (ebbene sì, come confessato da Platinette, l’attrice romana aveva tentato la scalata musicale sanremese), quello di Marcella Bella ed il curioso trio composto da Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rosanna Casale.