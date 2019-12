Sanremo 2020, svelato il cast delle Nuove Proposte: dentro X Factor, fuori tutti i volti di Amici

Al Festival di Sanremo 2020 arriveranno otto giovani che si sfideranno nella categoria delle Nuove Proposte: cinque di loro sono stati selezionati dal concorso Sanremo Giovani, due da Area Sanremo ed una da Sanremo Young.

La vincitrice di Sanremo Young eletta in primavera da Antonella Clerici è Tecla Insolia, mentre i due rappresentanti di Area Sanremo selezionati dalla Commissione Musicale sono Matteo Faustini (con il brano Nel bene e nel male) ed il duo Gabriella Martinelli e Lula (con il brano Il gigante d’acciaio).

A loro si sono uniti i cinque finalisti di Sanremo Giovani: Leo Gassman (con il brano Va bene così), Fadi (con il brano Due noi), Marco Sentieri (con il brano Billy Blu), Fasma (con il brano Per sentirmi vivo) e gli Eugenio in Via Di Gioia (con il brano Tsunami).

I cinque sopracitati hanno vinto le sfide rispettivamente con Thomas (di Amici), i Réclame, Shari, Jefeo (di Amici) ed Avincola.

I risultati sono stati ottenuti sommando i pareri della Giuria Televisiva (composta in studio da Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Carlo Conti e Gigi D’Alessio), della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta dallo stesso Amadeus) e del Televoto.

Niente e nessuno, comunque, riuscirà a battere questo Sanremo Giovani.