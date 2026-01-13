Carlo Conti, porta in faccia: un altro NO mette Sanremo sotto un’ombra nera | Nessuno ci vuole andare

Il retroscena di giuseppe candela e i motivi del rifiuto

A gettare luce su questa vicenda è stato il giornalista Giuseppe Candela, che sul portale Dagospia.it ha rivelato un retroscena inedito. Secondo Candela, Carlo Conti avrebbe tentato attivamente di convincere Emma Marrone, nome amatissimo e con una solida carriera, a tornare in gara a Sanremo 2026. “Carlo Conti aveva cercato di convincere la cantante di Amici a tornare in gara a Sanremo 2026”, scrive Candela, confermando l’intenzione del conduttore di includere nel cast artisti di grande risonanza e appeal. Questo tentativo dimostra l’accuratezza e la dedizione della direzione artistica nel voler presentare un Festival di alto livello, senza trascurare nessun dettaglio.

Dopo aver ricevuto la proposta, Emma Marrone si sarebbe presa del tempo per una profonda riflessione, valutando con attenzione i suoi impegni professionali futuri. La cantante, infatti, è sul punto di inaugurare una nuova fase discografica e di affrontare un imponente tour negli ippodromi, un calendario che avrebbe reso estremamente complessa una sua partecipazione al Festival. Dopo un’attenta ponderazione di tutti gli aspetti, Emma avrebbe scelto di declinare l’invito con estrema cortesia e rispetto: “Emma Marrone, dopo una breve riflessione, ha declinato l’invito”. Questo rifiuto, inevitabilmente, accende i riflettori su quanti altri artisti, come lei, potrebbero aver rinunciato all’opportunità offerta dal conduttore.

Il momento d’oro di emma marrone e il successo ritrovato

Nonostante le voci sulle assenze, Carlo Conti ha preferito concentrare l’attenzione sull’importanza delle canzoni e sulla qualità degli spettacoli che animeranno la kermesse. Tuttavia, il retroscena svelato da Candela mette in evidenza il lavoro minuzioso e le trattative dietro le quinte per arricchire la line-up con nomi di spicco. Parallelamente, Giuseppe Candela ha posto l’accento sul periodo particolarmente fortunato che sta vivendo Emma Marrone, un momento di grazia suggellato dal successo di “L’amore non mi basta”. Questo brano, dopo anni, ha conosciuto una vera e propria seconda vita grazie alla sua virale popolarità su piattaforme come TikTok.

Candela ha infatti sottolineato: “Con l’aiuto del TikTok calcio, il suo brano L’amore non mi basta dopo anni vola nelle classifiche musicali…Emma sta vivendo un momento d’oro…”. Una conferma tangibile arriva dai numeri: la settimana scorsa, il pezzo ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, consolidando in modo inequivocabile il grande ritorno di Emma Marrone nel panorama musicale nazionale. Questo straordinario successo personale e professionale ha probabilmente giocato un ruolo chiave nella sua decisione di concentrarsi sulla propria carriera discografica e sui tour, piuttosto che sul palco competitivo dell’Ariston, dimostrando una chiara priorità per la sua evoluzione artistica attuale.