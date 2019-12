Sanremo 2020: Francesco Facchinetti chiarisce i dubbi sul rumor di Giulia De Lellis all’Ariston

Continua il valletta gate. Qualche giorno fa Dagospia ha riportato un rumor secondo il quale Francesco Facchinetti avrebbe proposto Giulia De Lellis come co conduttrice del Festival di Sanremo.

Venerdì la vulcanologa si è presa gioco di questa notizia con delle storie ironiche e ieri sera è intervenuto anche Francesco Facchinetti.

“Prima cosa, Non funziona come il mercato del pesce Sanremo.Non è che un manager mette i suoi talenti sul banco e arriva la direzione artistica del Festival a scegliere il pesce migliore da portare sul palco. Ma invece è la direzione artistica che sceglie chi sarà il co-conduttore, la co-conduttrice, la showgirl, la valletta che si merita di stare su quel palco.

Quindi non si va in nessun mercato del pesce e non c’è nessun manager con i pesci in spalla che dice ‘prendi sta trota, prendi sta carpa. Sono loro che giustamente scelgono chi deve salire sul palco. Quello che avete letto è assolutamente errato e non è mai successo.

La cosa che mi ha stupito di più sono i commenti che mi sono arrivati delle persone normali. Questi mi scrivono come se avessi rubato dei soldi. Scegliete bene le vostre battaglie”.