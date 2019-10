Sanremo Giovani: svelato il conduttore dopo il duo Baudo – Rovazzi

Se un anno fa Sanremo Giovani fu affidato all’inedito duo composto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi (che vide trionfare Einar e Mahmood, che parteciparono così di diritto al Festival di Sanremo nella categoria Big), quest’anno il concorso giovanile sarà affidato – come riportato dal portale Blogo – a Marco Liorni.

Il conduttore – che durante il suo programma Italia Sì terrà le selezioni di Sanremo Giovani – condurrà anche lo speciale che andrà in onda in prima serata il prossimo 19 dicembre, dove saranno scelti i cinque finalisti che poi si contenderanno la vittoria al Festiva di Sanremo di febbraio. Al contrario dello scorso anno, infatti, il vincitore di Sanremo Giovani non gareggerà con i Big.

“Spy indaga e rivela i primi dettagli di quello che vedremo, svelando alcuni progetti del conduttore. Partiamo dal cast. Un posticino all’Ariston potrebbero averlo: Elodie, talento esploso ad Amici, Bianca Atzei, ex compagna di Max Biaggi e Levante. – si legge su Spy – In pole position ci sono anche le rivelazioni di X Factor, Noemi e Chiara Galiazzo. Altro nome di ritorno al Festival è Syria. Mentre potrebbero approdare in duetto Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick, scartate l’anno scorso.

Tra gli uomini ha presentato al sua candidatura un ex Pooh e si parla di Riccardo Fogli. Mentre un posto al sole pronto è assicurato per Enrico Ruggeri e il rapper Fred De Palma. Tornerà anche il leone che non smette mai di ruggire, Al Bano Carrisi. Potrebbe tornare anche il giudice di Amici, Alex Britti. A proposito di Amici potrebbe arrivare anche il vincitore Alberto Urso. Come secondo Spy ci sarebbe l’intenzione di portare sul palco Elettra Lamborghini“.