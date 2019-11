Sanremo Giovani: ecco i primi 5 finalisti

Sanremo Giovani è finalmente entrato nel vivo della gara.

La commissione – dopo aver ascoltato migliaia di canzoni – ha chiuso la rosa degli aspiranti sanremesi a 65 artisti, diventati immediatamente 20 dopo la prima scrematura.

I 20 semifinalisti (qua la lista completa) sono stati suddivisi in due gruppi da 10 e nella puntata odierna di Italia Sì i primi 10 semifinalisti si sono sfidati fra loro. 5 sono volati in finale, gli altri 5 sono stati eliminati.

La prossima settimana scenderanno in campo gli altri 10 semifinalisti ed anche fra loro passeranno in finale solo la metà.

In finale, quindi arriveranno 10 artisti, ma alla fine solo 5 di loro avranno la possibilità di entrare nel cast delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

I primi cinque finalisti che si contenderanno un posto nelle Nuove Proposte sono Thomas (ex Amici 16), Marco Sentieri (ex X Factor 13), Leo Gassman (ex X Factor 12), Fasma e Fadi. Sono invece stati eliminati Nova, Raim, Ainè, Samuel Pietrasanta e Federica Abbate.

La finale di Sanremo Giovani 2019 andrà in onda in prima serata, giovedì 19 dicembre, su Rai1, condotta da Marco Liorni.