Sanremo Giovani: ecco chi sono i 20 semifinalisti

La giuria del Festival di Sanremo ha selezionato i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani scelti dalla lunga lista dei 65 nomi ammessi alle audizioni live.

Fra i 20 nomi semifinalisti solo 10 di loro accederanno alla serata del 19 dicembre, nella quale si contenderanno i 5 posti in palio per la sezione Nuove Proposte che Amadeus ha messo in palio per il Festival di Sanremo 2020.

I cantanti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 saranno tuttavia 8. Oltre i 5 scelti da Sanremo Giovani, ci saranno anche i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young.

Da oggi a partire dalle 18:00, i 20 brani semifinalisti saranno a disposizione sul sito www.sanremo.rai.it. Fra loro, come già anticipato, solo 5 saliranno sull’ambito palco.

Sanremo Giovani, i 20 finalisti

AINE’ (Arnaldo Santoro), “Van Gogh” (Universal Music Italia)

AVINCOLA (Simone Avincola), “Un rider” (Leave Music)

DEVIL A (Angelo Autorino), “Disordine” (Yalla), 21 anni, di Napoli

EUGENIO IN VIA DI GIOIA (band), “Tsunami” (Universal Music Italia)

FADI (Thomas Olowarotimi Fadimiluyi), “Due noi” (Sony Music Entertainment Italy)

FASMA (Tiberio Fazioli), “Per sentirmi vivo” (Sony Music Entertainment Italy)

FEDERICA ABBATE, “I sogni prima di dormire” (Carosello)

GIULIA MUTTI, “Romanzo Cattivo” (BMG Rights Management)

JEFEO (Fabio Migliano), “Un due tre stella”, (M2Music)

LEO GASSMANN, “Va bene così” (Universal Music Italia)

LIBERO (Libero Proietto), “La casa del vento” (Believe DIgital)

MARCO SENTIERI (Pasquale Mennillo), “Billy Blu” (Divas Music Production)

MIKE BAKER (Michele Sechi), “Stupido” (Musicantiere)

NICO AREZZO (Domenico Arezzo), “Volo” (Starpoint Corporation)

NOVA (Davide Ferlito), “Resta” (Orange Italy)

RAIM (Raimondo Cataldo), “Labirinto” (G Records)

RÈCLAME (band), “Il viaggio di ritorno” (Giungla Dischi)

SAMUEL PIETRASANTA, “E dove sarai tu” (Arcoiris)

SHARI (Shari Noioso), “Stella” (Warner Music Italy)

THOMAS (Thomas Bocchimpani), “Ne 80″ (Warner Music Italy)