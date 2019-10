Sanremo Giovani, squalificato un concorrente di Amici ed un suo collega (che ha reagito inviando note audio con minacce)

Sanremo Giovani ha delle regole molto ferree e chi non le rispetta viene squalificato, per questo motivo Leonardo Tomarelli, Filippo Ruggeri e YaMatt (ex concorrente di Amici 18) sono stati scartati. La loro colpa? Aver presentato dei brani non inediti, requisito fondamentale per la partecipazione alle selezioni.

I tre brani dei ragazzi, infatti, sarebbero già stati suonati e presentati al pubblico fra YouTube e Spotify e questo ha portato la loro esclusione. Ad accorgersene è stato il portale All Music Italia che ha prontamente avvertito la Rai. Un caso che si è ripetuto per il secondo anno consecutivo, come scritto nel loro portale.

“Già lo scorso anno le attente verifiche di All Music Italia hanno portato all’eliminazione di due concorrenti, Laura Ciriaco e i Cobalto (tornati tra l’altro in gara quest’anno con un nuovo brano). Sia ben chiaro, il nostro sito non prova nessuna forma di piacere nel causare la squalifica di un artista dalla manifestazione ma, se il regolamento non dovesse essere rispettato, è nostro dovere in segno di quella trasparenza che abbiamo sempre invocato nei Contest che coinvolgono giovani talenti, segnalarlo”.

Alla notifica dell’esclusione uno di loro, Filippo Ruggeri, si è duramente arrabbiato con il fondatore di All Music Italia, Massimiliano Longo e gli ha inviato su Instagram una serie di note audio con offese e minacce.

“Ciao infame figlio di puttana, io sono uno che lavora nel sociale. Gli insulti? Li ho detti per prenderti per il culo. Sei una merda. Sei un infame di merda. Sarà che sono ignorante, che vengo dall’Abruzzo, che sono indietro.. Ma tu sei una merda umana. Ma chissà magari un giorno ci troviamo allo stesso evento e vengo a sapere ‘A quello è All Music Italia?’ io fratè uno schiaffone te lo vengo a tirare, tu non sai chi sono io. Se mai avrò occasione di fartela pagare te la farò pagare”.

Succede che come ogni anno controlliamo la lista dei giovani di sanremo e troviamo 3 brani non inediti. Vengono eliminati, non arriva nemmeno un grazie. Ma uno dei 3, FILIPPO RUGGERI,parte con le minacce che potete sentire. Ma io di fronte al #cyberbullismo non taccio @SanremoRai pic.twitter.com/gXUwal25X3 — Massimiliano Longo Ⓜ️ (@massyallmusic) October 25, 2019