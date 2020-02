Mistero a Sanremo, il microfono di Alketa resta aperto e si sente una frase sospetta

Ieri sera a Sanremo è successo di tutto, dalle citazioni a Milly Carlucci e Maria De Filippi, al il bacio tra Fiorello e Tiziano Ferro, fino alla fuga di Bugo e Morgan, ma anche durante la terza serata è capitato qualcosa degno della nostra attenzione. Giovedì sera subito dopo aver presentato Elodie, Amadeus e Alketa Vejsiu, hanno abbandonato il palco dell’Ariston, ma il microfono della conduttrice albanese è restato aperto per sbaglio per qualche secondo.

Dall’audio andato in onda sembra che Alketa abbia detto (probabilmente ad Amadeus): “4 minuti? Ma avevamo un accordo“.

Ma cosa è successo? Stando a quanto riportano Il Mattino e Il Messaggero, Alketa Vejsiu potrebbe essere stata bacchettata per aver sforato i tempi con il suo monologo.

“Forse la conduttrice albanese è stata rimproverata per aver tenuto troppo la linea? La voce che parla di accordo, in questo caso, sarebbe proprio la sua. Fatto sta che Alketa Vejsiu è tornata in onda, qualche minuto dopo, da un altro palco, quello in esterna. E stavolta è stata velocissima nel restituire la linea”.