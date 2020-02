Cantante di Sanremo si candida per partecipare a Pechino Express

Costantino Della Gherardesca, ospite a L’Altro Festival di Nicola Savino per la promozione di Pechino Express, ha incontrato Piero Pelù che si è candidato a partecipare alla prossima edizione dell’adventure game di Rai Due.

“Ma quando facciamo Pechino Express?” ha chiesto Piero Pelù.

Il cantante toscano ha poi confessato di conoscere Costantino Della Gherardesca da tempo in quanto sarebbe suo vicino di casa al mare. Le trattative per Pechino Express ci sarebbero state anche in passato, ma pare che Pelù alla fine abbia sempre trovato scuse.

“Non hai mai accettato perché Ornella Vanoni e Patty Pravo sono più rock di te!” ha dichiarato Costantino.

Pelù, già visto a The Voice Of Italy in qualità di coach, è un personaggio da reality show: deve farne uno e Pechino Express sembrerebbe essere quello adatto a lui.

La nuova edizione di Pechino Express debutterà su Rai Due martedì 11 febbraio.