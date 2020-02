Sanremo choc: “Sputi, spintoni e morsi tra Morgan e Bugo” – il racconto dei testimoni

Bugo e Morgan sono stati squalificati e adesso arrivano i primi retroscena choc sulle loro litigate. Un testimone ha raccontato a La Repubblica che il primo vero scontro tra i due c’è stato durante le prove della terza serata, quella delle cover.

“Hanno litigato come cane e gatto per tutto il tempo delle prove. Morgan voleva fare tutto, scrivere le partiture, dirigere l’orchestra, suonare il piano e cantare. Tutto. Bugo era perplesso. Ma alla fine non c’è stato verso e Morgan si è imposto”.

La Repubblica poi riporta le dichiarazioni di ‘numerosi testimoni’, che ieri sera avrebbero visto morsi e sputi tra i due artisti.

“E’ successo tutto in fretta. Pochi secondi prima di entrare in scena. Morgan ha spiegato a Bugo che aveva intenzione di cambiare il testo. Bugo non aveva idea di che cosa avrebbe cantato quell’altro ma era evidentemente contrario. Gli ha detto di no, che non avrebbe dovuto nemmeno provarci. Morgan si è avvicinato minaccioso, ha perso la testa. E i due hanno cominciato a spintonarsi.

Era un corpo a corpo violento, si insultavano. Si sentivano le parolacce: pezzo di mer*a, str*nzo. Noi eravamo preoccupati che i microfoni fossero accesi e si sentissero in diretta. Bugo ha sputato a Morgan, l’ho visto con i miei occhi, ma se ho capito bene era la reazione a un morso”.