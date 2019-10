Santanchè attaccata nuovamente dalla signora rom: “Brutta strega, hai i mariti morti, vedrai che ti faccio…” – video

Una settimana fa durante la trasmissione Diritto e Rovescio Daniela Santanchè ha fatto un appello ai servizi sociali, perché portassero via gli 11 bambini di una donna rom (che pare non li mandi a scuola e che abbia una bambina di 13 anni incinta di un uomo di 36).

“Io spero che le portino via gli altri bambini, perché io se facessi vivere i miei figli in mezzo ai topi, in quelle condizioni, senza mandarli a scuola, me li tolgono. Questa mamma non è in grado di educare dei bambini“.

La signora ha sbottato insultando la senatrice di Fratelli d’Italia.

“Ascolta signora, come ti chiami? Io non ti conosco. Ehi tu, mi senti un attimo? Perché non ti guardi in casa tua? Fatti i ca**i, capito? Fatti i ca**i tuoi, put*na!”

“Io spero che gli portino via anche gli altri bambini…” Così @DSantanche in studio e scatena la reazione scomposta della rom in collegamento, che la insulta pesantemente.

In una delle ultime puntate del programma di Paolo Del Debbio, la rom è tornata alla carica contro Daniela Santanchè.

“Tra poco vanno a scuola i miei figli con degli amici. Cosa ne sai? Tu non sai niente della mia vita, sorridi come una strega con tutti i denti fuori. Ma ti vedi? Vedi che brutta che sei? Tu non sai niente della mia vita e dei miei figli. Io ti faccio… Lascia stare i miei figli, sennò ti faccio… Guarda alla tua famiglia cosa hai fatto te, con tre uomini che sono tutti morti. Lei parla troppo”.

