Sara Affi Fella è incinta: “La mia è una gravidanza difficile”

Sara Affi Fella è incinta.

La ragazza un paio di anni fa ha mandato in crisi un’intera redazione (quella di Uomini e Donne) con le sue bugie ed ora, tornata alla ribalta sulle pagine del settimanale Spy, ha annunciato di aspettare un figlio dal suo nuovo compagno, il calciatore Francesco Fedato del Gozzano (squadra che milita in serie C).

“La mia è una gravidanza ahimè non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato. Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.

E ancora: