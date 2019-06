Sara Affi Fella: online un suo messaggio privato in cui commenta il tatuaggio sbagliato (…e la risposta vi sorprenderà)

E’ bastato un ME trasformato in MY per farci dimenticare per 24 ore i drammi di Pamela Prati e Marco Carta, ma Sara Affi Fella – come ci ha più volte dimostrato in passato – ne sa sempre una più del diavolo ed inizialmente, prima ancora che cancellasse da Instagram la foto del tatuaggio e facesse un video contro le followers, le sue risposte erano un po’ diverse.

Un mio affezionato lettore, infatti, mi ha mostrato uno scambio di battute che avrebbe fatto con Sara Affi Fella su Instagram e al commento “Sara purtroppo hai scritto LIKE MY invece di LIKE ME, peccato perché era un bel tatuaggio“, l’ex tronista ha risposto “C’è scritto LIKE ME, è una E!“.

Purtroppo questa teoria è durata ben poco perché non potendo negare l’evidenza ha deciso di cancellare il post, far oscurare il profilo Instagram del tatuatore e sfogarsi contro chi l’aveva criticata.

“Sapete che a me non me ne frega proprio un ca**o di quello che scrivete. Perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Che magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la vostra cattiveria no”.

Il dramma Affi-Felliano continua.