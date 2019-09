Sara Facciolini è Baby K a Tale e Quale Show, ma il risultato è disastroso (VIDEO)

Ieri sera è iniziata la nuova stagione di Tale e Quale Show di Carlo Conti e nel cast c’è anche Sara Facciolini, ex volto de L’Eredità e dei Migliori Anni.

Purtroppo la prima esibizione della Facciolini non è andata come previsto (non a caso si è classificata penultima) e nei panni di Baby K si è esibita sulle note di Playa. Il risultato?



Purtroppo per Baby K è la seconda imitazione mal riuscita nella storia di Tale e Quale Show: la prima ad interpretarla è stata Guendalina Tavassi lo scorso anno, quando si è esibita (male) sulle note di Da Zero A Cento.