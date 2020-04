Sara Soldati ci prova con Andrea Denver, ma lui le dà un palo in diretta: “Preferisco Adriana Volpe”

Sara Soldati è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con un unico scopo: conquistare il cuore di Andrea Denver.

Purtroppo per lei – nonostante il supporto delle sue amiche Asia Valente e Paola Di Benedetto – Andrea Denver l’ha sempre trattata come un’amica sottolineando in più occasioni di essere fidanzato.

Una volta uscita dalla casa, la Soldati ha rilasciato un’intervista in esclusiva al settimanale Chi di Alfonso Signorini, dove ha parlato – ancora una volta – di Andrea Denver.

“Perché Andrea non è caduto tra le mie braccia? Perché è fidanzato e perché sentiva il peso delle telecamere. Più volte mi ha detto che, una volta usciti, avremo sicuramente modo di conoscerci meglio. La sua fidanzata? Tanto non potrà vederla. I voli, al momento, sono stati sospesi (ride, ndr). Battute a parte, non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia speciale“.

Non contenta Sara ha pure tirato una frecciatina ad Adriana Volpe:

“Andrea ha una forte stima nei confronti di Adriana, ma nessuna attrazione. Del resto ha sempre detto che non è interessato alle donne più grandi e ad avviare una conoscenza in un contesto televisivo”.

Peccato però che durante la puntata finale del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha chiesto ad Andrea con chi preferisse passare la quarantena fra Sara e Adriana, lui non c’ha pensato troppo ed ha risposto: Adriana Volpe.

Per Sara Soldati è l’ennesimo palo.