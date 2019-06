Sara Tommasi parla di Andrea Diprè e di quello che ha fatto

Sara Tommasi in un intervista concessa a Nicole Persico per Sky ha annunciato di essere guarita e di aspettare un figlio. L’ex naufraga ha anche parlato del periodo passato accanto ad Andrea Diprè, con cui ha detto di non avere più nessun tipo di rapporto.

“Se penso che uomini come Andrea Diprè si siano approfittati di me? Sicuramente sì, certo. Ero fragile, incosciente, stavo male e non mi curavo. Era sotto lo sguardo di tutti che fossi una persona malata. Nessuno nei miei confronti ha avuto buon senso. Mi hanno abbandonato in situazioni molto brutte e io non ero in grado di difendermi. Mia madre non mi ha mai abbandonato anche quando ero quella persona orribile. Per il resto quasi nessuno. Si sono allontanati tutti.

C’è stato un momento in cui ho pensato di non farcela”.