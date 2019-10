Sara Tommasi si candida per il Grande Fratello Vip e lancia un messaggio a chi pensa che non stia ancora bene

Sara Tommasi è stata ospite a Live Non è la d’Urso ed ha parlato del suo periodo buio e della sua rinascita. L’ex naufraga adesso si dice pronta a rimettersi in gioco e a tornare a lavorare in tv, magari come concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl chiede una possibilità di mettersi in gioco in un reality per dimostrare che sta bene e aggiunge che solo allora potremo giudicarla.

“Cara Barbara, grazie per avermi dato la possibilità di parlare in trasmissione. Mi scuso se non è uscito un buon messaggio, ero molto emozionata. In questa foto ero con i miei amici di Dubai al Burj Khalifa, faccio una vita normale, come tante ragazze che hanno subito ciò che ho subito io. Purtroppo spesso mi contraddico perché mi emoziono. Non è facile parlare di me. Tutte le persone che mi hanno vista hanno interagito bene con me. Sono stata madrina di un evento importante nella terra araba. Vorrei dimostrare ora a tutti cosa oggi sono realmente tutti i giorni. Mi piacerebbe fare ad esempio il Grande Fratello Vip. Mi sento pronta. Sono stata a contatto sempre con tanta gente qui a Dubai e tutto è andato oltre le mie aspettative. Vivo bene con me stessa, ho capito l’importanza delle vere persone e della semplicità. E sono ancora chiamata per lavorare come Guest nelle serate. Voglio dimostrare mediante reality chi sono ogni giorno, solo dopo potrete giudicare. Grazie, un bacio dalla vostra Sara Tommasi”.

Molti sui social hanno dimostrato delle perplessità dopo la sua intervista a Live, ma dobbiamo anche ammettere che si trattava del suo comeback in diretta, in uno show che parlava di un periodo delicato del suo passato. Se Sara è sicura (ed è appoggiata dall’amica e manager Debora e dai familiari) di essere pronta per un reality come il Grande Fratello Vip, forse gli autori della trasmissione potrebbero darle questa possibilità. Magari prima di fare questo passo importante potrebbe essere utile provare a fare l’opinionista in uno degli show di Carmelita.

B!tches, vi piacerebbe vedere la Tommasi al Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)