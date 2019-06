Sara Tommasi è incinta e fa una pesante dichiarazione sul suo periodo buio

Lontani i tempi dei video per adulti, dell’amicizia con Alfonso Luigi Marra e delle clip con Andrea Diprè, adesso Sara Tommasi è una donna nuova.

L’ex naufraga è incinta e a riportarlo in anteprima sono stati Terni Today e Velvet, che hanno ricevuto la bella notizia dall’amica e manager di Sara, Debora Cattoni.

“Sara Tommasi è incinta, la nuova vita dell’attrice ternana: presto sarà mamma. La Tommasi è in dolce attesa… ce lo confida l’attrice ed event manager Debora Cattoni, l’amica del cuore che le sta vicina con costante affetto. Abbiamo recentemente parlato della nuova veste di dj con cui si presenta al pubblico, raccogliendo motivato successo, in diversi luoghi dello Stivale, a far capo dalla natia città dell’acciaio.

Velvet Gossip ha riportato anche le parole di Sara Tommasi in merito al suo periodo buio. In una delle sue ultime interviste, la showgirl avrebbe detto di non ricordare nulla di quegli anni.

“Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne: questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida. Soffro del disturbo bipolare.

Non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi. Quelle cose (riferendosi ai filmini, ndr) non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”.