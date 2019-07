Sara Tommasi non è più incinta – il misterioso annuncio dell’interruzione della gravidanza

Il mese scorso Sara Tommasi ha rivelato di essere incinta e felicemente fidanzata con un imprenditore più grande di lei. Dagospia anche questa volta ha parlato di bufala, etichettando queste dichiarazioni come ‘Caltagironate’, ma alla fine Spy ha pubblicato delle foto dell’uomo.

Adesso però arriva il colpo di scena, Sara Tommasi avrebbe interrotto la gravidanza a causa delle cure che sta facendo per il bipolarismo. A dare lo strano annuncio è stata l’amica e manager Debora Cattoni (Madame Pamelà scansate).

“Oggi Sara ha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. A me interessa solo Sara Tommasi con Debora Cattoni. Tutte le pagine in instagram dedicate a lei non sono sue. Nessuno le gestisce. Sono solo fan incalliti. La sua vera pagina nascerà a giorni tutelata da me e dal mio staff. Se pensate di chiamarmi per conoscerci e farci perdere tempo non ci interessa. Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a by passarmi, non ci interessa, e soprattutto a Sara non interessa. Se pensate di portarvi a letto Sara tramite me non ci interessa. L’ho lasciata tante volte ed è tornata sempre da me. Sara fra l’altro è fidanzata con Angelo Guidarelli, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino”.