Il Movimento delle Sardine sbarca ad Amici e la Lega sbotta: “Dateci i cantanti, meglio!”

Ieri sera durante la prima puntata di Amici 19, Maria De Filippi ha ospitato Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli del Movimento delle Sardine.

Come riportato da TvBlog, i tre hanno parlato di omofobia, cambiamento climatico, razzismo ed odio.

“Non avrei mai pensato di prendere parte ad un programma come questo” – ha dichiarato la Cristallo – “Ho tanta paura, è un sentimento che abita in tutti noi. E’ un sentimento che ci salva la vita. Se il pericolo è reale, possiamo fuggire ma se il pericolo è indotto o immaginato, fa scaturire dei sentimenti che sono pericolosi come l’intolleranza, l’astio o la violenza. Dobbiamo fare attenzione: c’è chi usa la paura per ottenere consensi. La bellezza può salvare il mondo”.