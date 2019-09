Sassari, minacce di morte in un locale per due ragazzi gay che si sono baciati – la direzione risponde in modo assurdo

Ennesimo caso di omofobia, questa volta a Sassari. Sabato sera due ragazzi gay i sono baciati in pista in un noto locale del centro e un altro cliente li ha minacciati di morte.

“Andate fuori a fare queste cose che alla mia ragazza fate schifo. Io non ho niente contro i fr*ci ma dovete andarvene altrimenti vi taglio la gola”.

A rendere noto il fatto è stato il Mos, il Movimento Omosessuale Sardo.

“Insieme al suo compagno, trascorreva la serata in un noto locale della città ed è stato vittima di gravi minacce a sfondo omofobico. Abbiamo deciso di contattare uno dei proprietari per denunciare l’accaduto ma, con nostra meraviglia, riceviamo una risposta che conferma l’atteggiamento del personale del locale: ‘Ma anche loro dovevano stare attenti…c’è gente ignorante quindi bisogna evitare’.

È inaccettabile che in un locale considerato friendly siano giustificati atteggiamenti omofobici e si permetta a qualcuno di minacciare di morte altri clienti solo perché non nascondono la propria omosessualità”.

Ma la cosa assurda è che poco dopo la vicenda, sul profilo Instagram del locale è apparsa una storia in cui si invitano le persone a fare le “cose intime a casa o nei bagni”.

Per questo motivo ho chiesto privatamente al gestore del locale quali atteggiamenti dovrei evitare se mai dovessi andare in vacanza in Sardegna e mi trovassi nella sua discoteca. Potrei tenerlo per mano? L’abbraccio è già cosa da fare nel buio dei cessi?