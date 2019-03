Scandalo Cardi B: la rapper ammette di aver drogato e derubato degli uomini (VIDEO CHOC)

Ieri Cardi B è stata travolta da uno scandalo. Qualcuno ha iniziato a far circolare sui social un vecchio video nel quale la rapper rivela di aver drogato e derubato degli uomini.

“Oh yeah. Io dicevo loro ‘vuoi farlo con me? Bene, andiamo in questo hotel’. Poi li drogavo e li derubavo. Questo è quello che facevo di solito”.

La star ha tentato di giustificarsi con un lungo post pubblicato sui suoi profili social.

“Quindi sto vedendo sui social media che una live che ho fatto 3 anni fa è ricomparsa. Una live in cui ho parlato di cose che dovevo fare nel mio passato. Cose giuste o sbagliate che sentivo di dover fare per sopravvivere. Non ho mai preteso di essere perfetta o di venire da un mondo perfetto con un passato perfetto, dico sempre la mia verità. Mi prendo la responsabilità delle cavolate che ho fatto. Non ho mai glorificato le cose di cui ho parlato in quella live. Non ho mai messo quelle cose nella mia musica perché non ne sono fiera e sento la responsabilità di non glorificarle.

Sono parte di una cultura hip hop in cui puoi parlare dei posti da cui vieni. Puoi parlare di cose sbagliate che dovevi fare per arrivare dove sei. Ci sono rapper che glorificano le droghe, gli omicidi violenti o le rapine. Crimini che sentono o sentivano di dover fare per sopravvivere.

Sono stata benedetta, sono riuscita a risollevarmi da quello schifo, ma tante donne non ci sono riuscite.

Ho fatto le scelte che ho fatto in quel momento perché avevo opzioni molto limitate. Gli uomini di cui ho parlato nella live erano uomini consapevoli. Ho un passato che non posso cambiare, tutti noi ne abbiamo uno”.