Scandalo per Duncan James: un suo presunto video privato finisce on line

Negli anni sono molti i vip ad essere stati vittime di hacker che hanno diffuso loro materiale privato sul web. Nel 2015 decine di star hanno visto violata la loro intimità quando un pirata del web ha pubblicato numerosi scatti e video rubati da iCloud. C’è invece chi come Lee Ryan si è divertito in cam ed è stato registrato dalla ragazza dall’altra parte dello schermo. Adesso però lo scandalo riguarda un collega del cantante inglese, Duncan James.

Il noto sito gay brasiliano ‘Famosos n*s portal’ ha pubblicato un articolo con il presunto video privato del cantante dei Blue: “Após N**es, vaza vídeo do ator Duncan James”. A giudicare dalle immagini potrebbe essere una clip che Duncan James ha inviato su Instagram a qualcuno, a meno che non si tratti di un fake, ma su Twitter sono in diversi a sostenere che sia tutto autentico.

Per adesso l’artista non ha rilasciato nessuna dichiarazione.

Proprio mentre in Brasile pubblicavano il suo presunto video privato, Duncan chiudeva il tour del musical del quale è stato uno dei protagonisti: Rocky Horror Show.

Last show today!!!! Thanks to everyone who’s been and seen this amazing cast and production over the last year and can’t wait for the last 2 sell out shows tonight @edinplayhouse ! Will be playing to 6 thousand people today! Such an amazing way to end this tour! @rockyhorroruk 💋 pic.twitter.com/FJ0Z1MT3Sm — Duncan from blue (@MrDuncanJames) November 2, 2019

what a journey @rockyhorroruk has been … quite a few nights out I’m going to remember for a VERY LONG TIME 👠

kudos to everyone involved🌟💋

@MrDuncanJames thank you for loads of fun filled & unforgettable moments over the last couple of months ❤️ #DontDreamItBeIt pic.twitter.com/zPrJ1aRz9Y — ᴇʟʟɪᴇ (@jsumx_) November 2, 2019

Rocky Horror Show: Duncan James nei panni di Frank-N-Furter.