Alfonso Signorini sotto osservazione, è successo dietro le quinte del GF | Un’altra ex gieffina rompe il silenzio

Il 15 dicembre scorso, l’aria televisiva si è infiammata con la messa in onda di Falsissimo Il Prezzo del Successo, programma che ha innescato un’imprevista controversia, presto ribattezzata il “caso Signorini”. Da subito, la discussione ha travalicato i confini della trasmissione, coinvolgendo figure che, direttamente o meno, hanno incrociato il percorso professionale e televisivo del celebre conduttore. Si è così generata una vera e propria catena di citazioni e retroscena, catalizzando l’interesse sui social e nei portali d’informazione. Al centro di questo vortice mediatico, spicca l’intervista rilasciata a Fanpage da Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno. Piscopo ha rievocato un episodio risalente alla fine del 2021, descrivendo un viaggio di Medugno a Roma culminato in una notte trascorsa con una ex concorrente del Grande Fratello Vip, da poco uscita dalla casa. Le sue parole, dense di implicazioni, facevano riferimento a un messaggio che Alfonso Signorini avrebbe inviato ad Antonio: “So che vieni a Roma per le principesse e non per le regine. Pessima strategia”. Questo presunto avvertimento ha subito alimentato la curiosità sulla figura della “principessa” menzionata, ponendo le basi per un dibattito che avrebbe continuato a evolversi per settimane.

Le parole di Medugno e il messaggio di Alfonso

La narrazione della misteriosa ex vippona ha continuato a tenere banco, trovando nuova linfa quando Antonio Medugno ha deciso di affrontare la questione in prima persona. Ospite il 12 gennaio del programma Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, l’ex gieffino ha ripercorso dettagliatamente quella notte. Medugno ha ribadito la sua trasparenza e ha ricostruito il presunto messaggio ricevuto da Signorini. “Non sono mai sceso a compromessi,” ha dichiarato, confermando la “nottata” con una ex concorrente del GF Vip. “Sì, io ho passato una notte con lei e dopo mi è arrivato un messaggio di Alfonso che mi ha scritto, ‘pessima strategia la tua, che vai con le principesse e non con la regina’”.

L’ex concorrente del reality ha poi spiegato di aver inviato le chat al suo vecchio manager. “Io ho mandato le chat al mio vecchio manager e gli ho detto ‘dato che sto dentro (il Grande Fratello Vip) e non so nulla, io mi fido di te, tieni tu le chat, che sai tutto e sai bene che hai parlato sempre tu quando andavi a spingere’”. Medugno ha sottolineato di aver cercato solo un aiuto in quel periodo, affidandosi a chi doveva tutelarlo professionalmente. La sua versione, rilasciata in diretta televisiva, ha rafforzato ulteriormente la tesi di una notte trascorsa e di un intervento, per quanto indiretto, da parte del conduttore del reality, mantenendo alta la tensione sul nome della “principessa”.

La replica infuocata: Clarissa Selassié rompe il silenzio

Dopo settimane di allusioni e racconti incrociati, il velo sulla misteriosa protagonista della vicenda è caduto: si tratta di Clarissa Selassié. La giovane, evidentemente stanca di essere menzionata senza aver mai potuto esporre la propria versione, ha deciso di intervenire direttamente. Nelle ultime ore, è trapelato che Clarissa non avrebbe affatto gradito l’ennesima citazione pubblica del suo nome e ha scelto di rispondere attraverso i propri canali social, mettendo un punto alla speculazione.

La sua replica è arrivata con una storia su Instagram, chiara e senza fraintendimenti. L’ex gieffina ha categoricamente smentito la ricostruzione fornita da Antonio Medugno e dal suo ex manager. Nel messaggio, Selassié ha drasticamente ridimensionato l’intero episodio, negando qualsiasi “nottata speciale”. Ha parlato invece di un incontro che, a suo dire, sarebbe stato privo di qualsiasi conseguenza rilevante. La sua dichiarazione è stata inequivocabile: “Con Medugno ricordo solo un episodio di terribili sforzi e zero risultati. Gli serviva solo un lasciapassare per entrare nella casa del Grande Fratello. Detto ciò vi chiedo gentilmente di non nominarmi mai più e associarmi a ipotetiche notti di “passione” che non sono mai successe”. Con questa decisa presa di posizione pubblica, la vicenda sembra aver finalmente raggiunto un punto di svolta, chiudendo un capitolo di gossip durato oltre un mese.