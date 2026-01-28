Ultimo e Jacqueline: arriva la confessione sul tradimento | È stata con lui: ha parlato davanti a tutti

Genitori del piccolo Enea, nato nel novembre 2024, la loro relazione era sempre stata tenuta lontana dai riflettori, un santuario protetto dalle chiacchiere. Ma ora, una bomba gossip lanciata da Gabriele Parpiglia attraverso la sua celebre newsletter, minaccia di scuotere le fondamenta di quest’unione.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista, la crisi tra il cantautore e la sua compagna non è mai stata pienamente raccontata né superata. Un primo allontanamento, seguito da un tentativo di riavvicinamento – forse per il bene del neonato – non avrebbe sanato le profonde ferite. Le indiscrezioni parlano di malumori mai sopiti e di una frattura che, a oggi, rimarrebbe aperta. Ma il dettaglio più sconvolgente, destinato a infiammare il mondo del gossip, riguarda un presunto tradimento che avrebbe coinvolto un volto molto noto al pubblico. Chi è il “terzo incomodo” che avrebbe spezzato l’equilibrio di Ultimo e Jacqueline?

Il nome che accende il gossip

L’indiscrezione di Parpiglia non lascia spazio a dubbi: il protagonista di questa intricata vicenda amorosa sarebbe Matteo Paolillo, l’attore celebre per il suo ruolo in “Mare Fuori”. Secondo la ricostruzione, Jacqueline avrebbe conosciuto Paolillo sul set del film “Io+Te”, diretto da Valentina De Amicis, dove lei ricopriva una piccola parte. Un’esperienza cinematografica che, a quanto pare, non avrebbe convinto del tutto Ultimo, forse già all’epoca sospettoso di qualcosa che andava oltre la semplice collaborazione professionale.

Le fonti citate da Parpiglia raccontano di una “affinità e vicinanza” notata da chi era presente sul set tra Jacqueline e Paolillo. Un legame che, stando alle dichiarazioni, “sarebbe andato ben oltre il rapporto tra colleghi”. Il giornalista arriva a specificare un luogo: l’Hotel Life, dove alloggiava anche il resto della troupe, sarebbe stato il teatro in cui questo sentimento sarebbe “esploso”. Parpiglia insiste sull’esistenza di “testimoni”, rafforzando la gravità di queste accuse e la presunta concretezza del tradimento. Questa rivelazione ha gettato un’ombra lunga e inaspettata sulla storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline.

Le conseguenze e il muro di silenzio di Ultimo

La scoperta di quanto accaduto, secondo Parpiglia, sarebbe stata il vero detonatore della crisi attuale tra Ultimo e Jacqueline. Il cantante, noto per la sua riservatezza e per la sua avversione al gossip, avrebbe eretto un “muro”, rendendo difficile ogni tentativo di riconciliazione da parte della compagna. Nonostante gli sforzi di Jacqueline di ricucire lo strappo, la frattura “ad oggi non è ancora rientrata”, lasciando la coppia in una situazione di stallo e profonda distanza.

A rendere ancora più emblematico il racconto, Parpiglia accosta le vicende private alle parole della canzone “Acquario” di Ultimo: “Ho capito col tempo / Certe cose vanno giù / Che usi starci pure attento / Ma non torneranno più”. Versi che, alla luce di queste rivelazioni, assumono un significato inedito e doloroso, quasi profetico della crisi in atto. La conclusione del giornalista è netta: “La coppia è davvero ai ferri corti”. Il futuro di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, e soprattutto del piccolo Enea, rimane avvolto nell’incertezza, mentre il mondo dello spettacolo attende sviluppi o eventuali smentite ufficiali su questa vicenda che ha già monopolizzato l’attenzione del gossip.