Nuovo scandalo per Lapo Elkann: parla l’ex amante Travis London e racconta i dettagli di una notte movimentata

Un nuovo scandalo si è appena abbattuto su Lapo Elkann, ieri il New York Post ha pubblicato l’intervista fatta a Travis London, che si definisce ex amante dell’imprenditore italiano.

Travis è uno chef e dice di essere stato aggredito da una trans e lasciato con “un grave disagio emotivo” durante ‘un incontro affollato’ a casa di Lapo. London ha fatto causa ad Elkann per diversi milioni di dollari e sostiene di aver ricevuto pressioni e offerte di denaro in cambio del suo silenzio.

“Questo è solo l’ultimo dei molti atti manipolatori, umiliazioni e cattiverie subite nel corso di un rapporto che è durato qualche anno con Lapo Elkann”.

Lo chef ha dichiarato che l’aggressione sarebbe avvenuta nell’appartamento milanese del suo presunto ex amante. Secondo Travis, lui e Lapo avrebbero avuto un rapporto non protetto e dopo, l’erede Fiat avrebbe telefonato a due escort trans, chiedendo loro di unirsi alla serata.

L’uomo ha aggiunto dettagli davvero intimi ed ha parlato anche di cocaina usata dalle squillo e da Lapo. London dice di essersi rifiutato di unirsi al trio e per questo sarebbe stato aggredito da una delle due trans, che lo avrebbe anche costretto a lasciare la casa del milionario.

Lapo per adesso si è chiuso dietro ad un no comment e per lui ha parlato il portavoce: “È una causa interamente infondata, intentata da un individuo che ha perseguitato Lapo per anni nel tentativo di estorcergli denaro. Lapo ha negato ogni illecito e si è rifiutato di effettuare qualsiasi pagamento. Di conseguenza, London ha intentato questa causa per cercare di mettere in imbarazzo Lapo con dettagli volgari inventati. Lapo si difenderà con forza da queste accuse”.