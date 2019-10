Scandalo per Meghan Markle: suo nipote corre come mamma l’ha fatto per strada e viene arrestato – video

Nuovo scandalo per Meghan Markle, prima l’ex fidanzato che ha girato video gay a luci rosse (qui per vederlo), poi gli attacchi in tv del padre e della sorella e adesso l’arresto del nipote.

Qualche giorno fa Thomas Dooley – questo il nome del parente della Duchessa – si è messo a correre e ad urlare senza vestiti (con solo un asciugamano in vita) per le strade di Hollywood. Dopo qualche minuto sono arrivati degli agenti di Polizia, ma durante la colluttazione il 28enne ha perso l’asciugamano ed è rimasto come mamma l’ha fatto davanti a tutti. Qualcuno ha registrato la scena e il video è diventato virale in poche ore.

“Urlava come un pazzo e non indossava nulla se non uno straccio. Abbiamo pensato che fosse un ubriaco. – ha raccontato un testimone – Quando sono arrivati i poliziotti ha dato di matto. Ha tentato di non farsi arrestare e così è rimasto senza nulla addosso ed ha anche ferito un agente”.

Mi immagino Meghan Markle ogni volta che scopre che un suo parente combina una ca**ata…



Meghan Markle: il video del nipote mentre viene arrestato.

Questa non è la prima volta che un nipote di Meghan Markle viene arrestato.